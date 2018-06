“En la Policía hay un régimen de consecuencias interno que está funcionando”

El funcionario explicó que hay unos hechos de convivencia social, los que a su juicio, no forman parte del problema de seguridad ciudadana, y puso como ejemplo tres personas muertas en Pantoja, “cuyo hecho no se podría decir que es por delincuencia, lo mismo ocurre con el caso de Emely en San Francisco de Macorís”.

La percepción

El ministro de Interior y Policía negó que haya dicho que la delincuencia es simple percepción y agregó: “Yo dije que la realidad es una cosa y lo que uno percibe es otra, que es así y a veces la realidad persigue a la percepción. Es más, la psicología moderna establece que uno no es lo que uno cree que es, que uno no es más de lo que la gente percibe que es, eso está claro”. Sostuvo que aquí hay niveles de inseguridad, porque no es que no hay delitos, los hay, hay delitos, hay inseguridad, hay robos, hay raterismo, pero agregó que aquí se está combatiendo la delincuencia, “los homicidios están en un 13% por cada 100 mil habitantes, “pero tú le das ese dato a cualquier persona en la calle y no le significa nada, pero esas son las estadísticas”. Reconoció que el raterismo existe, así como existe el problema de las drogas, pero que ha disminuido y hay una eficiencia frente a eso y “es la Policía que está controlando eso”. Fadul es partidario de un desarme en la población y reveló que una de las formas sería eliminar el porte cuando la persona acuda a renovar la licencia y solo se le dejaría la tenencia.

Pero aclaró que es una práctica que no depende solo del Ministerio de Interior y Policía, “pero yo siempre he creído en eso, las redadas que hacemos en los bares, hay un tipo que las guardas en una caja y cuando tú te vas, entonces se te devuelve y entonces el que las guardas tiene tenencia de porte ilegal de armas”.