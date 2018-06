“Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa deben renunciar, si no debemos destituirlos”

Dice que la campaña a destiempo viola una decisión del PLD

El dirigente peledeísta José Ramón Fadul advirtió al expresidente Leonel Fernández que en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no se elegirá por aclamación ni acuerdos internos al próximo candidato presidencial, sino por votación democrática debatida entre todas las precandidaturas. “Él tiene que entender que va a haber un proceso interno, que no es por aclamación que nadie va a ser candidato en el PLD, que él sabe que va a ir a una contienda interna y en la contienda interna va a haber planteamientos distintos que se van a dar por cada uno de los precandidatos”, puntualizó. “Esa idea de que puede ser por aclamación, que yo soy, que una negociación, eso no puede existir, el partido tiene que ir a sus primarias abiertas y que elijan cuáles son los precandidatos que podemos llevar”, dijo.