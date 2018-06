“Hay que modificar la ley para evitar que se construyan apartamentos de forma irregular”

Después que construyen, INVI tiene que regular

“Aquí construyen viviendas el Ejército, Desarrollo Provincial, el IAD, y después que se construyen es el Invi el que tiene que regularlas” indica. Agrega que después que edifican las viviendas comienzan los problemas, porque no hicieron el traspaso de los títulos al Invi y no sometieron planos a Obras Públicas para sacar la licencia, porque sin esa licencia no se puede hacer la declaratoria de condominio y entonces la Dirección de Titulación no entrega el título. “Y hoy tenemos familias con 20 años en casas que les regaló el Estado y todavía no tienen sus títulos de propiedad” señala.