“Se está haciendo todo lo necesario para combatir el crimen”

SANTO DOMINGO. El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo muy ufano que casos de peso en los que el Ministerio Público no consiguió la sentencia que esperaba no atañen a su gestión.

Al citarle como ejemplo el descargo (ratificado en febrero pasado) del exdirector de Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, Alberto Holguín, acusado de malversación de fondos, y el descargo también en ese mes de tres de seis implicados en un fraude millonario contra la Dirección General de Aduanas, respondió: “Ninguno de esos dos casos fueron preparados en mi gestión”.

Agregó: “No es que vaya a decir que la pasada gestión lo hizo mal o bien, pero hablemos de lo que yo estoy trabajando”. Pidió que se le mencionara otro caso.

Se le habló del descargo en marzo pasado del empresario Arsenio Quevedo, del exregidor Erikson de los Santos Solís y de Cristino Batista, quienes guardaban prisión por su presunta vinculación a una red de sicarios. Dijo: “Todavía ese caso no es definitivo, además de eso, vuelve y piensa, piensa en todo lo que se ha logrado”.

Seguidamente, Rodríguez, de 42 años, durante su participación en el Diálogo Libre de este periódico repasó los logros de su gestión que comenzó en 2016 cuando sustituyó en el puesto a Francisco Domínguez Brito.

“El año pasado se lograron 20 condenas en materia de corrupción -dijo- y otras 20 personas fueron sometidas a la Justicia, lo que nunca se había hecho en la historia de la República Dominicana en cuanto a cantidad y calidad, sobre todo del funcionario, en un momento en el que existe la mayor cantidad de controles en la administración pública”.

Afirmó que trabaja “sin importar el partido” y agregó: “Porque estamos comprometidos con la justicia, con la verdad, a eso fue que yo vine”.

“¿O sea que usted va a perseguir a funcionarios del partido de gobierno, no importa el caso en que estén involucrados?”, se le preguntó. “¿Te parece que no lo he hecho? Continuaremos, ¿por qué nos vamos a parar?”, respondió. “Por las presiones, quizás”, se le planteó. “¿Qué presiones, dónde están? (...) Y si me presionaran, que no es el caso, no he recibido ningún tipo de presión, pues tampoco las tomo”, afirmó.

Se enorgulleció al decir que la presentación inmediata de casos es producto de un trabajo conjunto con la Policía Nacional y el uso de la tecnología, también se duplicó y capacitó el personal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.

“La principal tarea que tomé en cuenta cuando asumí esta función fue modernizar el Ministerio Público”, destacó.

Dijo que recibió un Ministerio con cerca de 1,000 fiscales y un déficit que persiste. “Ya hemos incorporado 250 fiscales durante esta gestión y acabamos de cerrar un concurso para ingresar otros 250”.

Estimó que en 2016 encontró unas 2,400 personas capacitadas, y en 2017 el número superaba los 5,500, a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público.

Citó la compra de vehículos y deploró que en muchas provincias trabajaban sin computadoras o un grupo compartía el mismo equipo. Informó que se entregaron más de 1,000 y se instalaron servidores.

Destacó que el Poder Ejecutivo ha dado apoyo presupuestario. “Se está haciendo todo lo necesario para que el Ministerio Público tenga las herramientas y pueda combatir y perseguir el crimen”, aseguró.