“Nosotros no estamos dejando fuera nada, investigamos todo lo que podemos”

Ángel Rondón y Maldonado

Jean Rodríguez dijo que no le llamó la atención la presunta reunión de Ángel Rondón y el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado. “No, las reuniones a mí, ni lo que escuche por acá, ni lo que escuche por allá, son temas que podamos decir que llamen la atención de un servidor. Nosotros estamos investigando, nosotros estamos trabajando, nosotros estamos recolectando pruebas, no por rumores, no por simples comentarios porque eso hay que tener cuidado señores, cuando se trata de la moral de una persona”, dijo.