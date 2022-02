Pacto por la Educación

Las reuniones que darían continuidad a las decisiones firmadas no fueron convocadas

No es una buena noticia. Que las reuniones que darían continuidad a las decisiones firmadas en el contexto del Pacto Educativo no hayan sido convocadas implica que el sector no avanza en la dirección correcta.

De todos los temas que se puedan estudiar y concertar en el contexto del CES, ninguno es tan urgente y trascendente para el futuro de la nación como el del estado de la educación.

Hablamos del futuro de generaciones de dominicanos, de inversiones mil millonarias, del futuro de la competitividad y por tanto del desarrollo del país. No se siente, sin embargo, una alarma social ni mucho menos oficial por las metas no alcanzadas, por el progreso no logrado, por el escaso avance de un proyecto que concitó el apoyo de grandes grupos sociales hace unos años.

Pasan los meses y los diferentes sectores económicos y sociales han sabido reaccionar a la parálisis que supuso la pandemia. No así la educación, ni siquiera la universitaria.

El Pacto necesita ser reactivado, los agentes de todo el sistema deben asumir su papel y exigir de los estamentos oficiales posturas más decididas.