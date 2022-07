Basura en ríos y playas

Pese a los cíclicos anuncios sobre inversión en el manejo de los desechos sólidos, los previstos cierres de vertederos y a las bienintencionadas campañas de limpieza de playas, la basura y muy especialmente los residuos plásticos son un cáncer que acaba con ríos y playas en todo el país.

No ha habido un plan que haya resultado exitoso. La basura que no contamina es la que no se vierte, no la que se recoge desorganizadamente y con precariedad. Estamos en temporada ciclónica y cualquier tormenta tropical arrastrará la basura acumulada.

La basura es uno de los grandes problemas nacionales. Se repite y se denuncia sin que haya visos de que alguna institución tenga un plan articulado para solucionar la deficiente manera de recoger y manejar los residuos. Es un problema de educación, de salud, medioambiental, económico. Frena el desarrollo a la vez que degrada el medio ambiente.

Se apuesta a largo plazo por la educación ciudadana, pero eso no ha servido. Las multas deberán ser mayores a los contaminadores y la profesionalización del manejo es una urgencia nacional.