Pasajes aéreos

Coincide el lanzamiento de los vuelos de la línea aérea Arajet, que conectará República Dominicana con interesantes destinos de Centroámerica, Sudamérica y Canadá con una situación mundial que mueve a preocupación.

Los precios de los boletos aéreos están subiendo no solo aquí y ya vaticinan los especialistas que se mantendrán altos. Viajar, pues, va a ser mucho más caro de ahora en adelante y para una isla es doblemente preocupante.

Pero el sector aéreo no sufre solo el problemas de la inflación. Desde los aeropuertos de medio mundo se reportan problemas graves, falta de personal de tierra principalmente y un ajuste post pandémico que no termina de normalizarse. Los despidos que se produjeron en los meses de cierre por Covid no se han podido volver a cubrir, lo que ha obligado a algunas líneas a cancelar rutas y a aeropuertos como el de Londres a limitar el número de operaciones.

Habrá que seguir con detenimiento la situación. La mejoría del turismo dominicano, que acaba de cerrar un magnífico julio, es sensible a esta situación. Por el momento, no se han presentado problemas en aeropuertos dominicanos.