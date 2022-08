El operativo que se ha comenzado en Santo Domingo Este debería ser el inicio de una decisión firme de combatir en todo el país un problema grave de salud pública.

Están más que documentados los efectos nocivos de los ruidos en la salud física y mental, especialmente en los niños y en los ancianos. Pero poco han hecho, hay que decirlo, las autoridades por combatir el abusivo nivel de ruido que sufren los dominicanos.

Desde medio Ambiente al 911 o a la Policía, los diferentes organismos que tienen incidencia en el tema se han pasado el problema al punto que el ciudadano no tiene a quién quejarse o a quién acudir. Teteos, colmados, carros particulares, centros de eventos, discotecas... infringen impunemente la leyes que regulan el nivel y el horario de sus bocinas con total impunidad. Operativos puntuales no resuelven nada y ha faltado firmeza y constancia para hacer cumplir las normativas. Desde al Ciudad Colonial al Polígono Central, pasando por los barrios de la capital y los parques de los pueblos las quejas no han cesado y solo la pandemia permitió un breve respiro.