Aclarar ya los hechos

Los rumores y las filtraciones en redes sociales sobre problemas en la Cámara de Cuentas no solo no han cesado sino que se han intensificado.

A ello han contribuido con sus declaraciones, bastante directas y arriesgadas, legisladores que no han dudado en señalar con nombre y apellidos a los miembros del organismo acusados de conductas impropias.

Preocupa la falta de información concreta que sustente las acusaciones y el riesgo en el que se está poniendo a las posibles víctimas de un acoso sexual en el ámbito laboral si se demuestran y confirman las murmuraciones.

Ellas y su integridad física, moral y laboral deberían ser la primera preocupación. Las denuncias deben ser canalizadas por las vías adecuadas y si no recibieron el apoyo debido, estamos entonces ante un problema más complicado y grave.

Las “pruebas” que circulan por las redes no han sido verificadas, las posibles víctimas no han hablado, no hay constancia de denuncias o querellas... Por la seguridad de ellas y la defensa de los señalados por los legisladores, el tema debe aclararse lo más pronto posible.