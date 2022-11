Acierta el presidente Luis Abinader al señalar que es imposible tener democracia sin seguridad ciudadana.

Es un hecho que las libertades ciudadanas no pueden ser ejercidas por la población, si no hay calles seguras y si el entorno del hogar no vive en paz.

En República Dominicana debemos cuidar de eso y acuñar como una lucha de todos poder conseguir que tengamos nuevamente un país seguro.

El gobierno tiene su cuota de responsabilidad, pero la seguridad ciudadana se construye cuando todos aportamos lo que nos toca desde una perspectiva preventiva y no remediativa.

Una sociedad sin seguridad ciudadana provoca que sus integrantes pierdan la fe en el sistema, que comiencen a renunciar a libertades esenciales, que crean que con esa renuncia el clima inseguro cambiará y que acaben aceptando un gobierno dictatorial o represivo como la solución a la delincuencia.

Hay que encontrar una fórmula que garantice la seguridad ciudadana dentro de nuestro orden democrático. No debemos renunciar nunca a esa fórmula, porque acabaríamos en las manos equivocadas.