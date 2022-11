La estafa de la educación pública

Los alumnos de la educación pública dominicana merecen tener los mejores profesores. Y el dinero que los contribuyentes invierten en Educación, el 4 % del PIB, debe lograr que el sistema público cuente con los mejores maestros, no sólo los mejor pagados.

Con ese objetivo en la mira se definieron las pruebas de entrada a la carrera docente. Ahora vemos con impotencia cómo se va a revertir esta exigencia y se van a rebajar los requisitos de entrada, por la presión de grupos del sector más interesados en el dinero que en la excelencia del profesorado.

Parte del 4% se invierte en becas para la formación de docentes. Universidades públicas y privadas se benefician de estas partidas que, sin embargo, no llegan a sus arcas porque el nivel de los aspirantes a docentes es tan bajo que no superan las pruebas. Pero la solución no es rendirse ahora. No es volver a graduar maestros formados en universidades sabatinas, a profesores sindicalizados pero sin el nivel necesario.

Diario Libre rechaza de plano este proyecto del Mescyt, una medida populista e injustificada que afecta a los alumnos del sector público.