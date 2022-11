El Colegio Médico Dominicano insiste en un plan de lucha que le ha valido fuertes críticas, como reconoce el Dr. Senén Caba en esta misma edición.

Los afectados, los pacientes, están solventando, como pueden y con su bolsillo, una situación a la que no se le ve salida próximamente porque no parece que el diálogo sea sincero, constructivo ni tenga sentido de urgencia, que es lo que se necesita. Más parece un diálogo de sordos con acusaciones del Colegio Médico hacia las aseguradoras y el silencio de estas por respuesta. Sería muy interesante que hablaran públicamente y respondieran.

Pasan los días y no se ven avances. El sistema de salud privado está secuestrado y las autoridades no parecen haber atinado con las medidas necesarias para terminar con la situación. Órganos del sistema, como la DIDA, no parecen desempeñar ningún papel importante y nadie parece tener la responsabilidad de desatascar el impasse.

Pero las ilegalidades que se están produciendo son obvias y las acusaciones desnudan un sistema que, obviamente, y como se dice ahora, “tiene mucha oportunidad de mejora”.