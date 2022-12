Emigrantes, inmigrantes

El tema de las migraciones ha sido sin duda uno de los que más información ha generado este año. Y lo será en 2023. En Estados Unidos más de 2,700,000 migrantes que trataron de entrar ilegalmente fueron expulsados este año, la cifra más alta registrada.

El fin del Título 42, la norma que por la pandemia permitió expulsar de forma expedita los migrantes ilegales, abre la puerta a que este año aumenten los intentos de entrada a Estados Unidos.

Aquí, las repatriaciones de ciudadanos haitianos se han recrudecido bajo las críticas de las organizaciones internacionales, de gobiernos, incluido el de Estados Unidos en su año récord, y el apoyo muy generalizado de la población.

Mientras, los flujos de salida del país también nos afectan. Las nuevas rutas aéreas y más países para los que no se exige visa, han abierto nuevas vías aprovechadas por grupos que han decidido arriesgarlo todo para irse. Ilegales o no, prefieren apostar por un futuro que creen que aquí no tendrán.

Las cifras económicas dicen una cosa, el sentir de una parte de la población otra. El gobierno tiene que mirar hacia allá. Algo pasa.