Alerta ante el cólera

La presencia del cólera en este lado de la isla no es para declarar una emergencia sanitaria, pero sí requiere que se alerte con claridad a la población de la presencia de la bacteria, cómo enfrentarla y las formas de prevenirla.

Es cierto que no nos hemos recuperado del todo de la terrible pandemia del COVID-19, y que ese virus sigue vivo y provocando contagios, para tener que ocuparnos ahora de otro agente infeccioso, pero es la realidad que vivimos y nos toca hacerle frente con valentía.

El gobierno anda un poco tímido en su respuesta, quizás no queriendo alarmar en exceso, y las organizaciones médicas están un tanto silentes, nos imaginamos que por aquello de no dañar los días festivos que tenemos por delante. Pero entendemos que en casos como este no hay esfuerzo que sea excesivo, pues además del tema humano, un descontrol del cólera podría afectar la economía, que anda bien encaminada.

Tomemos las previsiones necesarias para no tener que andar en modo de remediar. Lo hicimos bien en el peor momento del COVID-19 y podemos repetir la dosis en el manejo del cólera para no tener nada que lamentar.