Una semana de mujeres

Con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en medio, esta semana estará dedicada en diferentes ámbitos y medios a la mujer.

Difícil ponerse de acuerdo en temas cruciales pero discutibles como la cuota positiva, más si es obligatoria, el lenguaje inclusivo o algo que no ha llegado aquí todavía pero que ya crea conflicto incluso entre los movimientos feministas del mundo, como es la reasignación de sexo.

Los avances de la mujer por la conquista de la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de sus derechos son imparables. No hay ya mucho que discutir sobre eso, aunque sí vigilar que se cumpla. No obstante, el retroceso parece inevitable porque la violencia contra la mujer está ahí para recordarnos que no se ha llegado a la meta y que todavía hay mucho y muchas por las que luchar. Hoy por hoy esa es la gran deuda de la sociedad con las mujeres. Unas lucharon por conseguir el voto, otras por la libertad en la dictadura. Pioneras abrieron el camino en el terreno laboral, en las universidades. Esta generación debería ser la que dé la batalla, y gane, contra la violencia.