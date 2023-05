Buena conducta

El Código de Ética que regula las relaciones entre el personal docente y administrativo y los estudiantes del sistema de Educación es un claro instructivo que deberá ser bien publicitado para que logre el efecto que las autoridades pretenden.

Los alumnos, pero sobre todo las familias de los estudiantes, deben tener muy claros algunos de los límites que se establecen a las relaciones que se generan en los planteles.

La escuela debe ser un lugar seguro. Desde esta premisa se van detallando y limitando los entornos de contacto y la naturaleza de las relaciones académicas y personales que los maestros deberán respetar. E insistimos, las familias deben conocer. Y como demandan los tiempos actuales, esta normativa, expresada en una orden departamental, se respetará también en el entorno virtual.

El Código no impone nada que no sea de sentido común. Prohibir interactuar socialmente o fuera de horario con los alumnos, no abusar de la posición de poder, la discriminación en las aulas... Si se necesitaba una orden departamental que además impone consecuencias... ya está redactada.