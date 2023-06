El Palacio Consistorial acoge desde ayer el centro de acopio de residuos de que disponían los vecinos de la Ciudad Colonial en el parqueo municipal de la calle José Reyes.

La cultura del reciclaje y la correcta disposición de los desechos sólidos avanza muy lentamente. Programas escolares, iniciativas barriales son esfuerzos episódicos y aislados que no trascienden ni se imponen en una cultura deficitaria del tratamiento de la basura.

La decisión del Ayuntamiento del Distrito de acoger el programa de REMIVE en su Palacio Consistorial es una medida loable por cuanto tiene de ejemplo y de involucramiento en su entorno más inmediato. Los ayuntamientos son los llamados a encabezar estas medidas, a imponer un orden y a ordenar la recogida de manera eficiente.

¿Basta con campañas de educación? No, si los ciudadanos no encuentran una manera fácil y sostenida en el tiempo de separar los desechos y depositarlos adecuadamente. No es sencillo, pero hay que ir dando pasos como este pues la basura es uno de los problemas más obvios del país, para el que no se ven soluciones en marcha.