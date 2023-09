Los problemas de los libros de texto escolares del sistema público no han dejado de constituir un problema desde hace muchos años. Libros almacenados y sin repartir, licitaciones que acaban en tribunales, formatos digitales que, en primer lugar no son tales, y en segundo no llegan a todos los alumnos porque el problema también son los dispositivos.

Ahora los editores, la ADP y otras instituciones ligadas al sector, denuncian graves fallos conceptuales y de otra índole en los textos que el Minerd decidió hacer internamente, al vapor, sin licitación y sin contar con las empresas especializadas. Nadie pondría en duda la capacidad de algunos de sus autores en sus respectivas áreas, pero sí dudar de la posibilidad de hacer libros escolares en tres meses.

El invento no ha salido bien. Ni siquiera ha salido del todo, pues la capacidad de impresión contratada no ha permitido tener los libros ni se espera que en al menos tres meses estén terminados. Algo hay que hacer. Buscar una solución es urgente. Y una investigación para que los ciudadanos entendamos finalmente cuál es el problema. Que no es de ahora y se lleva un buen pellizco del 4%.