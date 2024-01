Un dato para preocuparse

El 2023 fue el año más caliente en el planeta Tierra desde que se tienen registros científicos. El alza de la temperatura media fue de 1.48º C, casi al límite acordado en París en 2015 como máximo. El mundo registró una temperatura promedio de 14.98° C, más alta que la registrada en el clima en la era preindustrial (1850-1900).

Esta es una de esas noticias que no será la más vista ni la más consultada por las personas, pero sí es la más importante y debería tomarse con la alarma correspondiente.

Para tener una idea, el Acuerdo de París sostiene que el calentamiento global no debe exceder más de 2.0º C para el 2050, preferiblemente menos de 1.5º C, y ya vamos por 1.48º C en el 2023.

No es un tema menor ni una noticia alarmista o para pasar por alto. Toca tomarse en serio la realidad de que el planeta se calienta, con los peligros que eso conlleva, como desajustes en los patrones del clima, aumento de los niveles del mar, problemas en el ciclo del agua y temperaturas extremas que provocarán cambios en los estilos de vida.

Hay que tomar conciencia, porque jugamos con nuestra subsistencia.