Silencio oficialista

En el Partido Revolucionario Moderno (PRM) nadie quiere equivocarse ni crear polémica con sus declaraciones en la recta final de las elecciones, por eso vemos que rechazan nuestras invitaciones a ser entrevistados o evitan atreverse a ir a debates públicos.

Nos ha extrañado la ola de cancelaciones o negativas que hemos recibido de los candidatos del PRM a ser entrevistados por nuestros periodistas.

Quisiéramos pensar que es una coincidencia nefasta y no una orden de evitar ser interpelados públicamente para no afectar sus conveniencias políticas.

Recordamos al PRM que son el partido en el gobierno y que sus dirigentes y funcionarios deben rendir cuentas al pueblo cada minuto, porque son los administradores de los bienes públicos.

Incluso, consideren que tanta cautela a la larga no es la mejor estrategia, porque si sus candidatos no quieren hablar con nuestros periodistas, los de la oposición sí llenarán su espacio, por lo que ese accionar no tiene sentido.

Aquí tienen el foro al cual los invitamos, como siempre, es un llamamiento a intercambiar ideas, no hay que tener miedo a hablar la verdad.