Desalmado proceder

Parece increíble que, en la República Dominicana, a estas alturas de nuestro desarrollo social, existan prácticas tan inhumanas como la retención de personas o cadáveres para cobrar deudas en los hospitales del país.

El gobierno debería tomar acciones inmediatas y atacar con todo a esas instituciones o personas que usan el dolor ajeno como moneda de cambio.

Este no es un tema menor y sorprende que todavía sea tan común. En una sociedad organizada y respetuosa de los derechos humanos, esa práctica de retener un paciente o un cadáver hasta que aparezca quien pague, debe ser repudiada por todos, porque no es ética, porque no es legal.

Es cierto que clínicas y médicos merecen sus pagos tras un trabajo hecho, sobre todo cuando el sistema público falla en atender correctamente a los ciudadanos, pero de ahí a usar la extorsión es mucho el exceso.

Los niveles de inhumanidad no pueden llegar a tanto en nuestra sociedad. Hay que buscar soluciones racionales a este tipo de desencuentro, pero retener un paciente o un cadáver no puede ser una de las salidas.