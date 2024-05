Precisiones

Diario Libre ni es anti haitiano ni pro haitiano. Simplemente, libre. Nuestra misión es cumplir con la responsabilidad inherente a un medio de comunicación independiente, presentando opiniones, comentarios y noticias que se distancian de cualquier agenda que no sea la de informar con integridad.

Nos mantenemos firmes en no apoyar el odio racial ni la intolerancia hacia conductas de índole personal. Históricamente, este periódico no ha tolerado ni ha permanecido en silencio ante abusos cometidos contra dominicanos o extranjeros.

Las razas o los colores de piel no influyen en nuestro contenido noticioso o editorial. No nos intimidan las amenazas de pequeños grupos que se aferran a ideas obsoletas y que no representan a nadie más que a sí mismos.

Nuestro compromiso es informar de manera precisa, abiertos a todas las ideas democráticas y plenamente dedicados a la República Dominicana.