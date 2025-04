Aprender de la tragedia

La reciente tragedia en el centro nocturno Jet Set ha estremecido a la sociedad dominicana. El dolor es extendido y profundo. Deja, de paso, preguntas al descubierto: ¿estamos construyendo con la seguridad que exige nuestra realidad sísmica y climática?

La geografía caribeña es sísmicamente activa, y no obstante, muchas de nuestras edificaciones no reflejan esta vulnerabilidad. En las últimas décadas, la industria de la construcción ha evolucionado: se han aligerado las estructuras, incorporado nuevos materiales y tecnologías, y los diseños obedecen a soluciones más eficientes. Esto, desafortunadamente, no siempre va de la mano con una mayor resistencia.

Materiales modernos como el acero liviano, el drywall y los paneles compuestos permiten construir más rápido y a menor costo. Empero, si no se aplican con rigor técnico y bajo supervisión calificada, pueden comprometer la estabilidad de una edificación frente a eventos extremos como terremotos o vientos huracanados.

Ya existen tecnologías para estructuras mucho más resistentes sin sacrificar eficiencia ni estética. Sistemas de aislamiento sísmico, amortiguadores estructurales, concreto de ultra alto desempeño, fibras compuestas y refuerzos aplicables incluso en edificaciones existentes forman parte del repertorio técnico disponible. Estas innovaciones no son inaccesibles. Se requiere voluntad, inversión inteligente y un marco normativo que incentive su uso.