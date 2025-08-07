×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Editorial
    | 2 min de lectura

    Luis Emilio Velutini: un puente entre naciones

    El adiós al pionero que convirtió crisis en oportunidades

    La muerte de Luis Emilio Velutini Urbina cierra un capítulo fundamental en la historia del desarrollo inmobiliario de América Latina. Empresario visionario, figura clave en la transformación urbana de Caracas y protagonista silencioso del auge inmobiliario en República Dominicana, Velutini  fue tanto un inversor como un constructor de vínculos. Hizo de este país su hogar, como tantos otros venezolanos que, empujados por la crisis, encontraron aquí tierra fértil para sembrar y crecer. A todos  les hemos tendido una mano amiga, en reciprocidad por una historia compartida.

    Velutini representó una élite empresarial que entendió que invertir es mover capital,  crear empleos, imaginar ciudades, dejar legado. Su obra no fue solo de cemento y cristal, sino también de confianza. Con proyectos emblemáticos y alianzas sólidas, aportó al dinamismo económico y al perfil cosmopolita de Santo Domingo.

    Esa migración venezolana emprendedora —que no vino a pedir, sino a aportar— ha sido, como Velutini, un verdadero puente de fraternidad dominico-venezolana. Una hermandad tejida por afinidades culturales y la experiencia compartida de trabajar por un futuro común. Honrar su memoria es reconocer que las naciones no se enlazan solo con tratados o discursos, sino con vidas que cruzan fronteras y se quedan. Como él. Como tantos.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.