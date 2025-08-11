×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Editorial
    | 2 min de lectura

    Estrategia con visión y pies en la tierra

    Estrategia Nacional: Un Plan para el Turismo Sostenible y el Progreso Duradero

    La presentación de una nueva Estrategia Nacional basada en propuestas concretas es un paso que merece reconocimiento. No se queda en la retórica: regula el hospedaje informal, mejora la conectividad vial en polos turísticos como Punta Cana, Bávaro y Verón, y simplifica trámites migratorios y aduanales. Es un enfoque moderno, realista y en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que recoge reclamos históricos de sectores productivos y comunitarios.

    Particularmente valiosa es la apuesta por la formalización del sector artesanal. La creación de escuelas de artesanía para integrar a los productores informales no solo dignifica oficios y saberes, sino que proyecta al mundo la identidad creativa dominicana. Es desarrollo económico con rostro humano.

    La meta de un crecimiento turístico sostenible del 6 % anual, enmarcada en Meta RD 2036, encuentra aquí un soporte tangible. No se limita a construir infraestructuras: fomenta una economía responsable, diversificada y competitiva.

    Es alentador ver un plan que combina visión y estructura, inclusión e innovación. Si logra escapar a la trampa de la improvisación y la discontinuidad, esta estrategia puede sentar las bases de un progreso duradero, capaz de trascender los ciclos políticos y consolidar un modelo de desarrollo que mire lejos sin olvidar a los de cerca.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.