×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Editorial
    | 2 min de lectura

    Iniciativa oportuna

    República Dominicana y España estrechan lazos en segunda edición de la Semana Dominicana en España

    La Semana Dominicana en España es, tanto o más que un calendario de actividades, un puente sólido entre dos países que comparten historia, cultura y aspiraciones de desarrollo. Con España como tercer socio comercial de la República Dominicana y una diáspora de más de 200,000 compatriotas en su territorio, este encuentro abre un espacio único para reforzar vínculos y generar nuevas oportunidades.

    La segunda edición, del 27 al 31 de octubre, reunirá a representantes de gobierno, empresarios, gestores culturales y académicos en torno a cuatro ejes: gobierno, comercio, cultura y sociedad. Desde la promoción de las zonas francas y las energías renovables hasta la proyección internacional de nuestra economía naranja, cada actividad está pensada para mostrar lo mejor de lo que somos y lo que podemos ofrecer.

    Que en este escenario se gradúen 50 emprendedoras dominicanas capacitadas en España es una señal clara de que la cooperación también transforma vidas concretas. Y que se inaugure en Asturias un espacio dedicado a la emigración dominicana habla de memoria y gratitud.

    Apoyar esta iniciativa es apostar por una República Dominicana más conectada, visible y competitiva. La Semana Dominicana en España merece consolidarse como una cita permanente. Y como un escaparate de talento, inversión y cultura que fortalece el presente y siembra futuro.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.