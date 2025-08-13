Iniciativa oportuna

La Semana Dominicana en España es, tanto o más que un calendario de actividades, un puente sólido entre dos países que comparten historia, cultura y aspiraciones de desarrollo. Con España como tercer socio comercial de la República Dominicana y una diáspora de más de 200,000 compatriotas en su territorio, este encuentro abre un espacio único para reforzar vínculos y generar nuevas oportunidades.

La segunda edición, del 27 al 31 de octubre, reunirá a representantes de gobierno, empresarios, gestores culturales y académicos en torno a cuatro ejes: gobierno, comercio, cultura y sociedad. Desde la promoción de las zonas francas y las energías renovables hasta la proyección internacional de nuestra economía naranja, cada actividad está pensada para mostrar lo mejor de lo que somos y lo que podemos ofrecer.

Que en este escenario se gradúen 50 emprendedoras dominicanas capacitadas en España es una señal clara de que la cooperación también transforma vidas concretas. Y que se inaugure en Asturias un espacio dedicado a la emigración dominicana habla de memoria y gratitud.

Apoyar esta iniciativa es apostar por una República Dominicana más conectada, visible y competitiva. La Semana Dominicana en España merece consolidarse como una cita permanente. Y como un escaparate de talento, inversión y cultura que fortalece el presente y siembra futuro.