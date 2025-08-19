Tendiendo puentes

Los Premios al Mérito Escolar que cada año organiza la Embajada de la República Dominicana en España, encabezada por Tony Raful, constituyen una valiosa iniciativa para fortalecer los vínculos entre la diáspora y el país de origen. Reconocer a estudiantes domínico-españoles por su excelencia académica, disciplina y comportamiento cívico enaltece sus logros personales, y también proyecta una imagen positiva de la nación en el exterior.

En la más reciente edición, los alumnos distinguidos tuvieron un encuentro con el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, quien les transmitió, con un lenguaje cercano, la importancia de la estabilidad macroeconómica, las metas de inflación y el papel del sistema financiero en el bienestar colectivo. Al acercar estos conceptos a un público joven, se siembra conciencia sobre la relevancia de las instituciones y la responsabilidad que entraña preservar la confianza en el futuro.

Este programa, que se renueva año tras año, tiene múltiples beneficios: refuerza la identidad cultural de los descendientes de dominicanos en España, promueve el espíritu de superación, fortalece los lazos con la comunidad en el exterior y coloca en primer plano el valor de la educación como herramienta de progreso. Es, en definitiva, una forma de reafirmar que las raíces dominicanas florecen en cualquier suelo donde se cultiven con esmero.