La herencia maldita

El problema eléctrico no lo creó este gobierno. Lo heredó, como lo han heredado todos los anteriores, porque la crisis de la energía en la República Dominicana se arrastra desde hace décadas como parte inseparable de la nueva versión de la democracia. Una herencia maldita que ha pasado de gestión en gestión sin que se haya podido cortar de raíz.

Tampoco es cierto, y nadie con seriedad puede afirmarlo, que hoy estemos frente a un récord de apagones. La memoria suele ser frágil, pero basta mirar hacia atrás para recordar épocas de apagones más prolongados, de barrios completos en penumbra durante horas, de industrias y comercios paralizados por falta de energía. Lo que sí persiste es la fragilidad de un sistema eléctrico que nunca ha logrado consolidarse plenamente.

A este gobierno, como a cualquier otro, le corresponde buscar las salidas. Y no se trata de inventar soluciones, porque ya están planteadas desde hace tiempo. Se trata de aplicar con firmeza lo que todos conocen, aunque implique costos políticos.

Los apagones no son parte inevitable de nuestra vida democrática. Son consecuencia de viejas inacciones. La oportunidad está en romper, de una vez por todas, con esa herencia que tanto lastre ha significado para el desarrollo del país.