Los Premios Fundación Corripio se han convertido en una cita anual con el reconocimiento al talento, al servicio y al compromiso ciudadano. No son simples galardones, son una forma de afirmar que la sociedad necesita referentes que encarnen valores, ideas y obras que trascienden la inmediatez. Al distinguir a personalidades e instituciones, la Fundación refuerza un mensaje de civismo: la excelencia debe ir siempre acompañada de responsabilidad social.

La selección de Milton Ray Guevara en Ciencias Sociales y Jurídicas es un acierto que honra la trayectoria de un jurista que ha dedicado más de cuatro décadas al derecho constitucional. Maestro, magistrado y académico, su nombre está íntimamente ligado a la Constitución de 2010 y al fortalecimiento institucional. Reconocerlo es, también, reconocer la importancia de la ley como garantía de libertad y de convivencia democrática.

De igual modo, premiar al CAID confirma que la ciudadanía no se mide solo por los títulos o por la notoriedad pública, sino por la capacidad de tender la mano a quienes más lo necesitan. La inclusión, la solidaridad y la empatía son pilares de una buena sociedad.

Estos premios, en suma, son un recordatorio de que ser ciudadano es comprometerse con el bien común y que el ejemplo de unos pocos puede iluminar el camino de todos.