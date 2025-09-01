Los Premios Fundación Corripio
La Fundación Corripio promueve referentes que trascienden la inmediatez
Los Premios Fundación Corripio se han convertido en una cita anual con el reconocimiento al talento, al servicio y al compromiso ciudadano. No son simples galardones, son una forma de afirmar que la sociedad necesita referentes que encarnen valores, ideas y obras que trascienden la inmediatez. Al distinguir a personalidades e instituciones, la Fundación refuerza un mensaje de civismo: la excelencia debe ir siempre acompañada de responsabilidad social.
La selección de Milton Ray Guevara en Ciencias Sociales y Jurídicas es un acierto que honra la trayectoria de un jurista que ha dedicado más de cuatro décadas al derecho constitucional. Maestro, magistrado y académico, su nombre está íntimamente ligado a la Constitución de 2010 y al fortalecimiento institucional. Reconocerlo es, también, reconocer la importancia de la ley como garantía de libertad y de convivencia democrática.
De igual modo, premiar al CAID confirma que la ciudadanía no se mide solo por los títulos o por la notoriedad pública, sino por la capacidad de tender la mano a quienes más lo necesitan. La inclusión, la solidaridad y la empatía son pilares de una buena sociedad.
Estos premios, en suma, son un recordatorio de que ser ciudadano es comprometerse con el bien común y que el ejemplo de unos pocos puede iluminar el camino de todos.