La importancia de corregir

Comentamos una información, publicada en otro medio, que señalaba que la joven víctima de la violación grupal en Villa González había tenido que presenciar en audiencia la reproducción del video de su propia agresión. El Consejo del Poder Judicial aclara ahora que aquello no ocurrió. La jueza autorizó su salida de la sala antes de que el material fuese proyectado, decisión que quedó registrada en el acta procesal.

La respuesta del Consejo confirma, además, que existen protocolos de protección a las víctimas, como la Resolución 45-2025 sobre entrevistas forenses y el uso de la Cámara Gesell en Santiago, que garantiza espacios diferenciados y evita el contacto con los imputados. Que se cumplan estas previsiones honra al sistema judicial y aporta confianza en que la dignidad de quienes sufren delitos tan atroces es preservada. El propio Consejo subraya que los tribunales dominicanos garantizan la tutela judicial efectiva y el debido proceso consagrados en el artículo 69 de la Constitución y aplican todos los protocolos y normas vigentes para que las víctimas lleven sus procesos de la manera más digna posible.

La prontitud de la aclaración merece celebrarse. La prensa debe corregirse cuando se equivoca. La justicia debe aclarar cuando es necesario. La ciudadanía gana cuando ambas cumplen con responsabilidad su deber.