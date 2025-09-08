La advertencia de Kenia

La reciente advertencia del presidente de Kenia, William Ruto, sobre el vencimiento del mandato de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití marca un punto de inflexión en la crisis, de alcance regional, más urgente del Caribe. Con el retiro inminente de los 1,000 efectivos kenianos que lideran esta fuerza internacional, Haití se encamina hacia un vacío de seguridad que amenaza con intensificar el colapso institucional y la violencia desbordada. Para la República Dominicana, este anuncio no es un asunto lejano: es una alarma directa.

El llamado de Ruto al Consejo de Seguridad de la ONU para "guiar una transición responsable" es pertinente, pero insuficiente. La comunidad internacional debe asumir que la seguridad de Haití es inseparable de la estabilidad del Caribe.

Es momento de que el liderazgo dominicano articule una posición firme ante la ONU y los organismos regionales. No para intervenir militarmente, sino para exigir un plan de continuidad, una hoja de ruta clara, y un compromiso real con la reconstrucción institucional de Haití.