La corrupción no duerme

La corrupción no se esconde en Senasa tras un velo de rumores. Está documentada en investigaciones oficiales y en los reportajes de periodistas que han puesto rostro y cifras al desfalco. Los testimonios son graves, con procedimientos médicos que nunca se realizaron, contratos firmados sin fiscalización y un déficit financiero que amenaza la estabilidad de la aseguradora pública de mayor alcance en el país.

En este escenario sombrío, la palabra del presidente Luis Abinader resulta crucial. Ha señalado que fue el propio Gobierno quien pidió investigar a Senasa incluso antes de las denuncias periodísticas. Esa afirmación compromete al Poder Ejecutivo en su integridad y obliga a investigar hasta el final, caiga quien caiga, sin excepciones ni distracciones.

Los organismos de control han abierto auditorías y la Procuraduría asegura que trabaja en silencio. El país exige resultados concretos porque los dominicanos no pueden resignarse a que se dilapiden miles de millones de pesos destinados a garantizar salud a los más pobres.

El caso Senasa es una prueba de fuego. Si se corta de raíz la trama de corrupción y mala gestión, se recuperará la confianza en las instituciones. Confiamos en la palabra presidencial de que esta vez sí se llegará hasta el final.