Buenas noticias que celebrar
Inversión extranjera sostiene déficit externo sin riesgos en República Dominicana
La República Dominicana tiene razones para celebrar en medio de la incertidumbre que domina el escenario internacional. La economía se muestra sólida, con fundamentos que resisten las tensiones externas y que se han construido a lo largo de dos décadas de estabilidad política, disciplina fiscal y reformas institucionales.
Los resultados más recientes son alentadores. El crecimiento se mantiene en niveles que superan el promedio regional, la inflación permanece bajo control y la inversión extranjera llega con fuerza suficiente para financiar el déficit externo sin sobresaltos. El sector bancario conserva su solidez, bien capitalizado y rentable, mientras el manejo de la política monetaria ha permitido preservar la confianza en el peso.
No se trata de ignorar las dificultades. Persisten vulnerabilidades ligadas al sector eléctrico, a la exposición ante los desastres naturales y a un entorno mundial que puede tornarse más restrictivo en cualquier momento. Pero la diferencia está en la posición del país. Hoy la República Dominicana tiene margen para enfrentar los riesgos y capacidad para aprovechar las oportunidades que ofrece la reconfiguración del comercio y la inversión global.
Celebrar las buenas noticias es reconocer que el camino de la responsabilidad rinde frutos. Seguirlo con constancia es la mejor garantía de un futuro todavía más prometedor.