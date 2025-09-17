El Consejo Económico y Social abrió, con buen tino, un espacio de diálogo sobre el tema haitiano que pocas veces ha sido abordado con tal amplitud y serenidad. Llovieron opiniones, juicios y reservas, pero la síntesis recogida en su informe permite ver con nitidez un consenso indispensable: la necesidad de ordenar, bajo el amparo de la ley, la realidad de una mano de obra extranjera que ya forma parte de la economía dominicana.

No hay grandes novedades en las conclusiones, pero sí un valor agregado en el método y en la coincidencia de voluntades. La migración irregular es un hecho persistente que no se resuelve con consignas ni con expulsiones masivas, sino con reglas claras que protejan al país sin desconocer su interdependencia laboral. Agricultura, construcción y servicios dependen en parte de trabajadores extranjeros. Regularlos, establecer requisitos precisos y garantizar derechos elementales no es claudicar la soberanía, sino ejercerla con responsabilidad.

El informe del CES debe servir como base para un pacto político que convierta las palabras en medidas concretas. De lo contrario, seguiremos atrapados en la contradicción entre la necesidad económica y la negación oficial. Se trata de gobernar con inteligencia una realidad compleja, no de negarla con discursos vacíos.