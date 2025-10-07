Turismo a contracorriente

El turismo dominicano sigue creciendo a pesar de un entorno económico mundial desfavorable. En medio de incertidumbres financieras, conflictos y un consumo internacional más prudente, el país ha logrado mantener la llegada de visitantes en cifras récord. No es casualidad. Detrás de ese impulso hay una estrategia clara del Ministerio de Turismo, que ha sabido diversificar mercados y mirar hacia el sur cuando otros solo miraban al norte.

El enfoque en el Cono Sur ha rendido frutos. Argentina se ha convertido en el tercer mercado emisor, compensando la leve caída del turismo europeo y ampliando la base de visitantes con estadías más largas y gasto promedio más alto. Esa apuesta por la diversificación explica que la industria mantenga su dinamismo, aun cuando el contexto global tiende a la cautela.

El turismo dominicano ya no depende de una sola temporada ni de un solo país. Su crecimiento sostenido refleja madurez institucional y una visión que trasciende el corto plazo. Mantener ese equilibrio será esencial para que el éxito de hoy no se convierta mañana en complacencia.

Porque crecer a contracorriente no es solo mérito del viento a favor, sino del timón que sabe hacia dónde quiere ir.