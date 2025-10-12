Un motivo de satisfacción

La distinción otorgada por World Urban Parks al Proyecto Ambiental y Parque Fernández es, más que un reconocimiento al diseño urbano, un homenaje al esfuerzo sostenido del Ayuntamiento del Distrito Nacional por reconciliar a la ciudad con su entorno natural. El galardón al Nuevo Proyecto Sobresaliente de Parque en América Latina subraya una política pública que entiende el espacio verde como derecho ciudadano y herramienta de cohesión social.

El Parque Fernández, con su laguna saneada y sus diecinueve mil metros cuadrados de áreas recuperadas, resuelve un problema ambiental de décadas y al mismo tiempo crea un espacio de encuentro con la naturaleza y con el yo interior. Es el símbolo tangible de una gestión que ha devuelto a Santo Domingo más de doscientos parques y plazas, transformando la experiencia urbana en una más humana y saludable. Hay visión y sensibilidad social en el cabildo de Carolina Mejía.

El reconocimiento recibido en Estambul pertenece también a los ciudadanos que hacen suyos estos lugares, a quienes los cuidan y los viven. En un tiempo en que las ciudades tienden al cemento y la prisa, esta apuesta por los parques reafirma una convicción necesaria: no hay modernidad posible sin verde, sin pausa y sin comunidad.