Más promoción, menos aprendizaje

Los resultados presentados por el CIED-HUMANO de la PUCMM confirman lo que desde hace tiempo se sospechaba: la escuela dominicana aprueba más, pero enseña menos. El estudio sobre las Pruebas Nacionales 2025 revela una brecha dolorosa entre la calificación y el conocimiento, entre el número y el sentido. Mientras los promedios internos rondan los 85 puntos, las pruebas nacionales apenas alcanzan entre 56 y 58. Tales hallazgos deberían provocar un examen a fondo y repensar una vez más hacia dónde queremos ir.

Esa diferencia refleja un sistema que ha dejado de exigir para aparentar éxito. La inflación de calificaciones y la desconexión entre los contenidos curriculares y los aprendizajes reales crean una ilusión de progreso que no resiste una evaluación seria.

En el sector público, apenas un 14 % de los estudiantes alcanza un desempeño integral. El resto transita por una educación que promueve sin formar, que califica sin enseñar. No se trata solo de ajustar pruebas, sino de recuperar el valor de la enseñanza como un acto de transformación, no de trámite.

La educación dominicana necesita reencontrarse con su propósito. Promover más sin aprender más es una forma de engaño colectivo. Cuando el aula se vacía de rigor, el futuro también se vacía de esperanza.