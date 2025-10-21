Las ARS ante el espejo

El sistema de salud dominicano vuelve a exhibir una situación que no termina: la de las ARS que cambian afiliados sin su consentimiento, una práctica fraudulenta que erosiona la confianza y vulnera derechos básicos. Según la DIDA, 2,256 personas denunciaron en el último año haber sido trasladadas irregularmente a otra aseguradora. Once ARS han sido sancionadas por la Sisalril, pero las multas, aunque millonarias, no detienen la práctica.

El caso de Gabriel Araújo, un joven de 19 años que perdió acceso a su seguro legítimo y no puede operarse por falta de un carné, ilustra con crudeza la impunidad del sistema. Mientras los ciudadanos padecen, algunas aseguradoras —como APS, multada con 185.8 millones de pesos en 2025— aumentan su cartera de afiliados y sus beneficios.

La debilidad de la justicia y el escaso seguimiento convierten las sanciones administrativas en meras formalidades. Es inaceptable que empresas que gestionan fondos de salud pública manipulen registros, ignoren resoluciones y se lucren del desorden institucional.

Las autoridades están obligadas a investigar a fondo y establecer mecanismos que impidan nuevas afiliaciones no consentidas. La salud no puede ser un negocio sin rostro ni control. Si el sistema no protege al ciudadano, el ciudadano deja de creer en el sistema.