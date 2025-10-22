Prevención antes que desastre

El Gobierno ha actuado con prudencia y oportunidad ante la amenaza de la tormenta tropical Melissa, decretando medidas preventivas que abarcan la suspensión de clases, la restricción de actividades laborales y la movilización de todos los organismos de socorro. En un país donde la memoria de los huracanes suele reactivarse cuando ya es tarde, la prevención es —como debe ser— la primera línea de defensa.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el equipo encabezado por el presidente Luis Abinader han mostrado coordinación y sentido de urgencia. No se trata solo de proteger infraestructuras, sino de salvaguardar vidas, especialmente en comunidades vulnerables donde un aguacero puede convertirse en tragedia. La experiencia enseña que los desastres naturales se agravan cuando la indiferencia o la improvisación reemplazan la previsión.

Frente a un fenómeno que podría intensificarse, la República Dominicana no puede permitirse el lujo de reaccionar tarde. Por eso es saludable ver al Estado actuar antes, no después. La prevención es el mejor antídoto frente a la pérdida y el lamento.

En este tipo de emergencias, más que el tamaño de la tormenta, importa la fortaleza de la respuesta. Y esta vez, el país parece haber aprendido la lección: gobernar también es prever.