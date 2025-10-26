Un trabajo bien hecho

El país enfrentó las inclemencias de la tormenta Melissa con organización, previsión y profesionalismo, no solamente rezos. Esta vez, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) demostraron que las lecciones de tormentas anteriores no se olvidaron. Desde los primeros avisos, los boletines fueron oportunos, precisos y comprensibles. Cada alerta se acompañó de recomendaciones puntuales y actualizaciones constantes que permitieron a la población anticiparse, protegerse y, sobre todo, confiar.

Melissa fue caprichosa e imprevisible. Cambió de trayectoria, intensidad y ritmo en pocas horas, pero nunca tomó por sorpresa a las autoridades. El COE coordinó sin titubeos a las instituciones de respuesta; Onamet mantuvo un seguimiento milimétrico y científico, sin alarmismo, pero con la claridad que salva vidas.

La comunicación transparente, la coherencia entre las instituciones y la serenidad del liderazgo oficial marcaron una diferencia notable. Frente a los desastres, la improvisación cuesta caro; esta vez, la prevención ganó la partida.

El país vuelve a comprobar que la confianza ciudadana se construye con resultados, no con discursos. Si algo dejó Melissa —además de lluvias y desvelos— fue la certeza de que, cuando el Estado actúa con rigor y coordinación, los dominicanos saben responder con disciplina. Bien hecho.