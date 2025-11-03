×
    | 2 min de lectura

    Combatir la vulnerabilidad climática

    Más allá de la emergencia: planificación climática como deber de Estado

    Las lluvias de Melissa y de otras tormentas igualmente pródigas en agua en los últimos meses volvieron a desnudar una verdad incómoda. La República Dominicana continúa siendo extremadamente vulnerable cuando la naturaleza recuerda su fuerza. Barrios enteros, especialmente los asentados junto a cañadas, han sufrido días de caos, angustia y pérdida. No sorprende, pero advierte con urgencia renovada que el clima ha cambiado y con él las reglas de la supervivencia urbana.

    El país ha avanzado en obras de mitigación y en capacidad de respuesta, pero la magnitud del desafío demanda más que acciones reactivas después de cada emergencia. Se necesita planificación sostenida, técnica y libre de vaivenes políticos. Un fondo verde nacional diseñado para reducir vulnerabilidades climáticas, con reglas claras, supervisión independiente y metas verificables, sería un paso decisivo. Inversión en drenajes, canalización de cañadas, reubicación digna, educación comunitaria y sistemas tempranos de alerta no es gasto; es seguro de vida.

    Lo que a menudo llamamos desastre natural suele ser, en parte significativa, una falla humana. El país no debe resignarse a que cada tormenta termine en tragedia ni a que las mismas comunidades sigan pagando el precio más alto. Anticipar, proteger y actuar representa un deber impostergable en tiempos de clima extremo.


