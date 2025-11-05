Una COP con muletas

La COP 30 que se celebra en Brasil debería haber concitado una atención mundial proporcional al tamaño del desafío que nos convoca. No ha sido así. La cita climática transcurre con discreción diplomática, delegaciones mermadas y cámaras distraídas en otros temblores geopolíticos. Pero mientras el mundo mira hacia otro lado, el termómetro del planeta sigue subiendo, el océano se acidifica, los hielos retroceden y las sequías se alternan con tormentas más violentas e impredecibles. La atmósfera no negocia ni concede prórrogas; solo responde a la física y a la química.

La importancia de esta COP reside en su urgencia histórica. O se toman decisiones concretas y exigibles, o el planeta entrará en una fase de daños irreversibles, con implicaciones profundas para la seguridad alimentaria, la estabilidad social y la economía global. No se trata ya de salvar a los osos polares, sino de proteger ciudades costeras, cosechas, vidas humanas.

Sin embargo, la arquitectura internacional luce fatigada, las promesas climáticas se diluyen y el financiamiento para adaptación y resiliencia llega a cuentagotas. Las grandes economías juegan al corto plazo electoral; las pequeñas, a sobrevivir. La realidad es insoslayable: sin cooperación, sin ciencia y sin voluntad política, el clima decidirá por nosotros. Y no seremos sus beneficiarios.