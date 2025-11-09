×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Editorial
    | 2 min de lectura

    Un héroe en su lugar

    Honor a Juancito Rodríguez, símbolo de dignidad y resistencia

    Los restos de Juan "Juancito" Rodríguez García reposan, por fin, en el Panteón de la Patria. Con este acto, el presidente Luis Abinader repara una deuda moral del Estado y devuelve al pueblo dominicano la memoria de un hombre que encarnó la dignidad y el coraje civil frente a la tiranía. Fue un valiente, un luchador persistente, un patriota con la frente siempre en alto.

    Juancito Rodríguez, mocano de origen humilde y espíritu libre, enfrentó la dictadura de Trujillo con la misma entereza con que había forjado su fortuna. Rechazó el sometimiento, apoyó a los perseguidos y mantuvo su palabra cuando muchos callaban por miedo. Por ello sufrió el despojo, la persecución y el exilio. Murió lejos de su tierra, en 1960, sin ver el final del régimen que combatió.

    Su regreso simbólico al suelo patrio y su reposo entre los grandes de la nación restituyen justicia a un dominicano que lo dio todo sin esperar recompensa. El país honra hoy al hombre, y al ejemplo, a la resistencia ética frente a la opresión. En tiempos de confusión moral, recordar su vida es reafirmar que el heroísmo no muere en el destierro ni se mide por el poder, sino por la fidelidad a la libertad.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.