El turismo es uno de los grandes pilares de la economía dominicana. Genera empleo, impulsa comunidades y proyecta al país como destino de hospitalidad y belleza natural. Pero tan importante como atraer visitantes es saber qué tipo de visitantes recibimos. De nada sirve crecer en cifras si se degrada aquello que nos distingue, la cordialidad, el respeto, la alegría sana y las tradiciones que forman parte de nuestra identidad.

¿Cómo se define el turismo responsable en la República Dominicana?

El presidente Luis Abinader lo expresó con claridad al afirmar que queremos turistas, no delincuentes. La frase, más que una advertencia, es una declaración de principios. La República Dominicana ha logrado evitar males que afligen a otros destinos donde el turismo se confunde con la explotación o el desorden. Aquí, la mayoría de los viajeros, el 99.9 por ciento según dijo, vienen a disfrutar de manera legítima y a contribuir con el desarrollo local.

La línea que debemos cuidar es la del turismo limpio, familiar, responsable y sostenible. Que el visitante que llegue encuentre playas hermosas, pero también respeto. Diversión, pero sin atropellos. Cultura viva pero no caricaturizada. Proteger ese equilibrio es defender nuestra soberanía cultural y asegurar que el turismo siga siendo fuente de orgullo, no de degradación. Lo hemos logrado y el reto es mantenerlo.