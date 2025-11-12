Un país que se conecta

No es ya una promesa ni un propósito: es un hecho. La República Dominicana se consolida como el hub logístico del Caribe, un punto de enlace entre continentes que aprovecha su posición geográfica privilegiada y su creciente infraestructura. La inauguración de la Punta Cana Free Trade Zone, centro logístico contiguo al Aeropuerto de Punta Cana, completa un mapa estratégico que ya incluye el puerto multimodal Caucedo y, en el futuro próximo, nuevas instalaciones marítimas de carga en Manzanillo, en la franja noroeste.

En el comercio moderno, los hubs logísticos son el corazón que hace latir a las economías globales. No solo mueven mercancías: reducen tiempos, costos y distancias, impulsan la competitividad y atraen inversión. Un país conectado no depende de la suerte, sino de su capacidad para integrarse a las grandes cadenas de suministro, donde la eficiencia y la previsibilidad son la nueva moneda de cambio.

La República Dominicana ha entendido esa lógica y avanza en consecuencia. Su transformación logística es también una transformación económica y diplomática. Proyecta estabilidad, confianza y visión de futuro. Ser un puente entre el norte y el sur, entre el Atlántico y el Caribe, es una ventaja geográfica y, cada vez más, una decisión de desarrollo inteligente y sostenido.