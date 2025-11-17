Centro Cuesta Nacional [CCN] ha logrado algo que pocas empresas consiguen: convertir la promoción comercial en un ejercicio de identidad, memoria y cultura. Su serie de reportajes, escritos con rigor y sensibilidad, trasciende la publicidad tradicional para convertirse en relatos que uno quiere seguir leyendo. No venden un producto; cuentan una historia. En ese gesto, tejen vínculos con la comunidad, con sus proveedores, con sus clientes y con el país.

La entrega más reciente, dedicada a Cuesta Libros, es un ejemplo brillante. La crónica nos lleva al origen de un proyecto que terminó siendo un espacio de encuentro para lectores, autores y curiosos. No se limita a celebrar una librería reconocida: resalta su aporte a la vida cultural dominicana, su fidelidad a la lectura como herramienta de crecimiento personal y su empeño por fomentar el debate de ideas en tiempos donde ese ejercicio se vuelve cada día más necesario.

Cuesta Libros ha sido, durante décadas, un refugio para quienes buscan saber más, pensar mejor o simplemente perderse entre estantes. La campaña de CCN captura esa esencia y la amplifica con respeto y admiración.

En un país donde la cultura suele quedar relegada, ver a una empresa destacar el valor de los libros y de quienes los promueven es, además de refrescante, inspirador. Un verdadero éxito.