    2 min de lectura

    Las consideraciones del FMI

    El FMI pide a República Dominicana blindarse contra desastres y debilidades

    El informe del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional redleja, por un lado, la solidez de un país que ha sostenido el crecimiento, preservado la estabilidad de precios y fortalecido sus instituciones económicas durante dos décadas. También aclara que ese desempeño no garantiza inmunidad frente a los desafíos que se asoman.

    El FMI proyecta que la economía retomará su impulso, con un crecimiento de 3 % en 2025 y 4.5 % en 2026, apoyado en la política monetaria, la recuperación del crédito y un turismo que vuelve a expandirse. La inflación permanecería dentro del rango meta y el sistema bancario mantiene su solidez. Son logros que merecen reconocimiento.

    Sin embargo, el Directorio Ejecutivo insiste en que el país debe atender con urgencia sus vulnerabilidades. La primera es estructural: "somos altamente frágiles ante los desastres naturales". Por eso exige fortalecer la gestión de riesgos, integrar la variable climática en la política fiscal y cumplir, sin dilaciones, los compromisos del Pacto Eléctrico.

    La segunda es institucional. Se requiere mayor eficiencia del gasto, una estrategia de ingresos de mediano plazo y reformas laborales, educativas y de gobernanza que permitan avanzar hacia la meta de ingreso alto.

    Celebrar los avances no debe eclipsar las advertencias. Ignorarlas sería un costo que la República Dominicana no puede permitirse.

