Con la presentación de credenciales de la nueva embajadora de Estados Unidos, Leah Campos, se cierra un hiato diplomático de cinco años, un vacío excepcional entre dos países cuya relación ha sido, por décadas, una de las más estables y decisivas del Caribe. El restablecimiento pleno del rango diplomático llega en un momento de sólidos vínculos económicos y de cooperación, acaso el punto más alto de entendimiento bilateral de los últimos tiempos.

Pero ese clímax ocurre mientras el entorno regional se torna más frágil. El Caribe enfrenta tensiones que no admiten distracciones: la vorágine haitiana, el desplazamiento criminal trasnacional, la competencia geopolítica que ya roza nuestras fronteras y las presiones migratorias que exigen respuestas coordinadas. No basta con la buena sintonía política; se requiere un ejercicio constante de claridad estratégica.

Para Washington y Santo Domingo, el desafío será sincronizar sus relojes en medio de una región en combustión lenta. La alianza funciona, pero navegar este momento exigirá tacto, inteligencia y la capacidad de hablar con franqueza sin perder el horizonte común.

La llegada de la embajadora ofrece la oportunidad de renovar esa agenda compartida y de afrontar, con temple, lo que se avecina.

Bienvenida, embajadora. El tiempo dirá si sabremos responder a la altura de este momento.