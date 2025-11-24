No hay impunidad

La incautación de drogas en la República Dominicana ha alcanzado niveles sin precedentes, y no por casualidad. Las operaciones coordinadas entre la DNCD, las Fuerzas Armadas, la Procuraduría y agencias internacionales han producido resultados tangibles: cargamentos interceptados en puertos y costas, redes desmanteladas y rutas históricas del narcotráfico alteradas. No es fortuito, entonces, que la DEA y otros organismos hayan felicitado públicamente al Gobierno dominicano. Es el tipo de reconocimiento que no se regala; se obtiene cuando un Estado demuestra eficacia sostenida y voluntad política real.

Frente a esos avances, algunos han pretendido convertir en escándalo la detención de figuras menores vinculadas a partidos políticos. Nada más engañoso. En democracia, ningún sello partidario es garantía de inocencia. Que sean apresados —y lo sean sin miramientos— no implica complicidad institucional, sino exactamente lo contrario: un sistema donde la ley alcanza a todos, sin privilegios ni blindajes.

Lo esencial en la lucha contra el narco no es que no existan tentaciones —siempre las habrá—, sino que no exista impunidad. Y en eso, el Estado dominicano ha marcado una línea clara. Cada operación exitosa, cada expediente instrumentado y cada captura demuestran un compromiso que trasciende colores políticos. La seguridad nacional no admite titubeos. Y hoy, al menos en este frente, no los hay.