×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Editorial
    | 2 min de lectura

    No hay impunidad

    Estado dominicano marca postura contra el narco

    La incautación de drogas en la República Dominicana ha alcanzado niveles sin precedentes, y no por casualidad. Las operaciones coordinadas entre la DNCD, las Fuerzas Armadas, la Procuraduría y agencias internacionales han producido resultados tangibles: cargamentos interceptados en puertos y costas, redes desmanteladas y rutas históricas del narcotráfico alteradas. No es fortuito, entonces, que la DEA y otros organismos hayan felicitado públicamente al Gobierno dominicano. Es el tipo de reconocimiento que no se regala; se obtiene cuando un Estado demuestra eficacia sostenida y voluntad política real.

    Frente a esos avances, algunos han pretendido convertir en escándalo la detención de figuras menores vinculadas a partidos políticos. Nada más engañoso. En democracia, ningún sello partidario es garantía de inocencia. Que sean apresados —y lo sean sin miramientos— no implica complicidad institucional, sino exactamente lo contrario: un sistema donde la ley alcanza a todos, sin privilegios ni blindajes.

    Lo esencial en la lucha contra el narco no es que no existan tentaciones —siempre las habrá—, sino que no exista impunidad. Y en eso, el Estado dominicano ha marcado una línea clara. Cada operación exitosa, cada expediente instrumentado y cada captura demuestran un compromiso que trasciende colores políticos. La seguridad nacional no admite titubeos. Y hoy, al menos en este frente, no los hay.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.